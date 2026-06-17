Путин заявил об общих нравственных ценностях России и стран АСЕАН

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Владимир Путин заявил, что РФ и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии имеют общие нравственные ценности. Об этом он высказался в рамках приема в честь участников саммита Россия – АСЕАН.

Глава государства пояснил, что Москва и члены ассоциации совместно выступают за формирование справедливой системы мироустройства. Также они отстаивают принципы суверенного равенства государств, отказа от вмешательства во внутренние дела.

Члены АСЕАН и РФ уважают национальную самобытность друг друга и признают культурно-цивилизационное разнообразие мира, подчеркнул Путин. При этом свои взгляды они никому не навязывают и именно в этом заключается их сила.

"Представительный состав участников убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства, к тому, чтобы вывести его на новый и еще более продвинутый уровень, всемерно наращивать взаимовыгодные связи и контакты в политике и безопасности, экономике, торговле и инвестициях", – указал российский лидер.

По его мнению, Россия и страны АСЕАН могут с оптимизмом смотреть в будущее, поскольку их сотрудничество опирается на узы дружбы и взаимной помощи, а также позитивный опыт партнерской работы.

Саммит проходит в Казани с 17 по 19 июня. В нем принимают участие все 11 стран, которые входят в ассоциацию. Это Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Восточный Тимор, Мьянма, Лаос, Филиппины, Таиланд, Бруней, Камбоджа и Сингапур.

В рамках саммита у Путина запланирован ряд двусторонних встреч. Стороны обменяются мнениями по самым актуальным темам международной и региональной повестки, а также обсудят вопросы укрепления сотрудничества между Россией и АСЕАН.

