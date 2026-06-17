Меры безопасности усилят в Казани в дни проведения саммита Россия – АСЕАН

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На объектах размещения гостей саммита Россия – АСЕАН в Казани и маршрутах движения делегаций усилят меры безопасности. Об этом в интервью РИА Новости рассказал мэр города Ильсур Метшин.

Говоря об организации безопасности в Казани в дни мероприятия, собеседник агентства уточнил, что была проведена "большая совместная работа многих федеральных, республиканских и муниципальных министерств и ведомств". Он добавил, что усиление работы по безопасности началось еще на прошлой неделе.

Для охраны общественного порядка привлекут силы не только полиции Татарстана, но и других российских регионов. Такой режим работы силовых ведомств продлится в Казани до 20 июня, сказал Метшин.

"Всего в городе будет организовано 189 маршрутов движения делегаций. Все они уже проверены", – добавил он.

Саммит Россия – АСЕАН пройдет в столице Татарстана с 17 по 19 июня. В нем примет участие Владимир Путин. Глава государства также проведет множество двусторонних встреч.

На саммите планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, а также обсудить вопросы углубления сотрудничества между РФ и АСЕАН.