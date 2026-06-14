Путин примет участие в саммите Россия – АСЕАН в Казани

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Владимир Путин примет участие в саммите Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в Казани с 17 по 19 июня. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Павел Зарубин.

Кроме того, глава государства проведет множество двусторонних встреч.

До этого Филиппины пригласили российского президента на саммит АСЕАН, который пройдет с 10 по 12 ноября в Маниле. Уточнялось, что также запланированы сессии с отдельными странами – партнерами АСЕАН по диалогу и Восточноазиатский саммит, на котором состоится общая встреча лидеров государств и их диалоговых партнеров.

Посол Филиппин в Москве Игорь Байлен уточнил, что ответ на приглашение от Путина пока не поступил.