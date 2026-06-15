Филиппины запросили личную встречу президента Маркоса-младшего с Путиным

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Филиппины запросили двустороннюю встречу президента Фердинанда Маркоса-младшего с Владимиром Путиным в рамках саммита Россия – АСЕАН в Казани. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посла республики в Москве Игоря Байлена.

Это будет первая встреча Путина и Маркоса-младшего. Они смогут обсудить актуальные вопросы, в том числе определенный прогресс в двустороннем диалоге между Филиппинами и Россией. Вместе с тем у Маркоса-младшего нет планов подписывать какие-либо соглашения с Россией на саммите в Казани.

"Встреча будет короткой, поскольку у президента России вероятно будут двусторонние встречи практически со всеми 11 представителями стран АСЕАН, но обязательно после саммита 18 июня состоится совместная пресс-конференция с президентами Путиным и Маркосом", – отметил посол.

Ранее Филиппины также пригласили Путина на следующий саммит АСЕАН, который пройдет с 10 по 12 ноября в Маниле. Уточнялось, что запланированы сессии с отдельными странами – партнерами АСЕАН по диалогу и Восточноазиатский саммит, на котором состоится общая встреча лидеров государств и их диалоговых партнеров.

Приглашение российскому лидеру было направлено несколько месяцев назад. По словам Байлена, Филиппины пока не получили официального ответа от Кремля.