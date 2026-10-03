В Москве заработала горячая линия по вопросам отопления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве начала работу горячая линия по вопросам отопления, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

Если спустя несколько дней после старта сезона батареи остаются холодными, москвичи могут обратиться по номеру +7 800 100-23-29. Консультации предоставляют операторы и голосовой помощник, доступные круглосуточно.

Специалисты комплекса переводят теплоснабжение на зимний режим в рамках стартовавшего 1 октября отопительного сезона. Тепло подается на городские объекты, прежде всего в социальные учреждения и многоквартирные дома. Работы идут по графику и займут несколько дней.

С мая по сентябрь на тепловых сетях проводили гидравлические и температурные испытания. Это дало возможность заранее обнаружить проблемные участки и отремонтировать их. К осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч городских объектов, включая свыше 34 тысяч жилых домов.

Столичный общегородской контакт-центр функционирует с 2011 года. Он объединяет более 70 горячих линий. Ежемесячно сюда поступает порядка 5 миллионов обращений, половину из них обрабатывает искусственный интеллект. За все время существования линии было более 492 миллионов звонков.

Ранее стало известно, что в Москве отопление уже подали более чем в 85% многоквартирных домов и свыше 96% социальных объектов. Тепло на городские объекты подают поэтапно, при этом в первую очередь его получают социальные учреждения и многоквартирные дома.

