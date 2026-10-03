На востоке Москвы подростки избили женщину и заступившегося за нее мужчину

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На востоке Москвы группа подростков напала на женщину и мужчину, который вступился за нее. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

По информации ведомства, женщина сделала замечание компании молодых людей, после чего начался конфликт. Она позвонила знакомому и попросила помощи. Прибыв на место, мужчина увидел, что его знакомую избивают. Он попытался ее защитить, но тоже получил несколько ударов. После этого нападавшие скрылись. Пострадавших доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.

Сотрудники ОМВД России по району Новогиреево установили и задержали четверых подозреваемых по адресам их проживания. Двоим из них 18 лет, а еще двое – несовершеннолетние. Задержанных передадут в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее троих мужчин задержали после избиения москвича в зоне отдыха "Борисовские пруды" на Каширском шоссе. Пострадавшего доставили в больницу, другие участники конфликта травм не получили. Возбуждено уголовное дело, фигуранты заключены под стражу.

