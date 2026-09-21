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21 сентября, 11:04

Происшествия

Троих мужчин задержали после избиения москвича в парке на Каширском шоссе

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Троих мужчин задержали после избиения 40-летнего москвича в зоне отдыха "Борисовские пруды" на Каширском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным столичной полиции, конфликт между участниками произошел из-за разногласий между их детьми. Согласно предварительной информации, один из задержанных сначала предъявил претензии незнакомой женщине, после чего вместе с двумя товарищами избил ее супруга. Мужчина попытался защититься и выстрелил в сторону нападавших из травматического пистолета.

В результате потерпевшего госпитализировали с тяжелыми телесными повреждениями. Другие участники конфликта, в том числе дети и очевидцы, не пострадали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). На данный момент задержанных арестовали.

Ранее в Дагестане молодой человек напал на 38-летнего жителя поселка Семендер. Нападавший случайно встретив его на дороге, внезапно потребовал отдать Lada Priora. Получив отказ, он устроил драку и вытащил из салона документы и 10 тысяч рублей. Владельцу удалось уехать, не потеряв машину.

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