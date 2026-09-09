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09 сентября, 09:55

Происшествия

В Дагестане возбудили дело после убийства двух женщин в кафе

Фото: MAX/"СУ СК России по Республике Дагестан"

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух женщин в кафе в Хасавюрте. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 8 сентября. 46-летний местный житель на почве внезапно возникшей личной неприязни несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в находившихся в помещении женщин. Одна из них скончалась на месте от полученных ранений, вторая была доставлена в медучреждение, но спасти ее не удалось.

Как передает РЕН ТВ, погибшими были мать и дочь, работавшие в кафе. Злоумышленником оказался бывший муж женщины. Утверждается, что он просил ее уволиться из заведения, так как эта работа, по его утверждению, позорила семью.

Мужчина якобы попросил экс-супругу заняться воспитанием их пятерых несовершеннолетних детей, а после отказа выстрелил ей в спину. Ее 23-летняя дочь пыталась спасти мать, но также была застрелена.

Подозреваемого задержали. Сейчас с ним работают правоохранители. Проводятся следственные действия для установления всех подробностей инцидента и мотивов преступления. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве двух лиц.

Ранее в Челябинске 15-летний подросток выстрелил из пневматики в спину прохожего после замечания о брошенном на землю мусоре. После того как мужчина обернулся, он продолжил стрельбу, ранив его в голову и руку. По данному факту заведено дело по статье о хулиганстве.

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