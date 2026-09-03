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03 сентября, 15:15

Происшествия

В Челябинске подросток выстрелил в мужчину из пневматики после замечания

Фото: 123RF.com/eporohin

В Челябинске 15-летний подросток выстрелил в прохожего из пневматического пистолета после замечания о брошенном мусоре. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

По данным следствия, инцидент произошел у дома на улице 250-летия Челябинска. Мальчик выбросил мусор, на что ему сделал замечание 24-летний прохожий. В ответ несовершеннолетний выстрелил ему в спину, а когда мужчина обернулся, продолжил стрелять, попав в голову и руку.

Полицейские установили личность стрелка. Правоохранители планируют допросить его с участием законных представителей. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", также устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее житель Свердловской области открыл стрельбу из пневматического пистолета по детям, которые ходили по его участку. Один ребенок получил царапину. Подростка и его отца опросили сотрудники правоохранительных органов. Стрелявшим оказался мужчина 1983 года рождения.

Мужчина устроил стрельбу в подмосковном Одинцове

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