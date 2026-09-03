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03 сентября, 15:12

Город

Частные приюты получили возможность присоединиться к сервису "Моспитомец"

Фото: АНО "Центр защиты бездомных животных "Ценность каждой жизни"

Животных, представленных в сервисе "Моспитомец" на mos.ru, станет больше – теперь к нему могут присоединиться частные приюты, соответствующие требованиям, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В столице действуют 13 городских приютов, в которых содержатся несколько тысяч собак и кошек. Животные проходят необходимые ветеринарные процедуры: их прививают, чипируют и готовят к новым хозяевам.

Чтобы добавить в "Моспитомец" анкеты животных, частный приют должен находиться в Москве, соблюдать порядок организации деятельности таких учреждений и выполнять установленные правила. При соответствии всем требованиям заявку на подключение к сервису можно направить на электронную почту pitomec@mos.ru.

К "Моспитомцу" уже добавился частный приют для кошек "Муркоша". Сейчас там живут около 500 животных разных пород и возрастов.

После поступления в приют кошек осматривают ветеринары – избавляют от паразитов, делают вакцины, чипируют и оформляют ветеринарные паспорта. Кроме того, новых подопечных отправляют на карантин минимум на 21 день. После этого для животных начинают искать будущих хозяев.

Среди ищущих дом питомцев "Муркоши" – Парсифаль, Шива, Тефтеля, Шампуся и Пружинка. Парсифаля называют смелым и решительным котом, а о Шиве говорят, что она любит нежность, вкусно поесть и поиграть.

На момент запуска "Моспитомца" в нем были опубликованы анкеты 813 собак и кошек из приютов города. Сейчас пользователям доступны данные о 1,5 тысячи животных.

Чтобы лично познакомиться с питомцем, представленном на сервере, нужно нажать кнопку "Записаться" и оставить контакты. После чего заявку увидит сотрудник приюта, свяжется с отправителем и договорится о времени посещения. Если животное решат забрать домой, оформят договор ответственного содержания.

"Новости дня": москвичи могут выбрать питомца в сервисе "Моспитомец"

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