Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 04:00

Город

"Новости дня": москвичи могут выбрать питомца в сервисе "Моспитомец"

"Новости дня": москвичи могут выбрать питомца в сервисе "Моспитомец"

Ответственное отношение к животным обсудили в День ветеринарного работника в Москве

Москвичи могут проконсультироваться с ветеринаром по видеосвязи

В России появится цифровой сервис для пристройства животных

Сергей Собянин поздравил ветеринаров с профессиональным праздником

"Новости дня": праздничная неделя панд завершилась в Московском зоопарке

В Московском зоопарке завершается праздничная неделя в честь панды Катюши

В Солнечногорске немецкую овчарку наградили медалью "За содействие СВО"

После прививки "Мультиканом" в Москве пострадали как минимум 7 собак

Заключительный день Недели панд стартовал в Московском зоопарке

Москвичи могут выбрать домашнего питомца в режиме онлайн. Анкеты кошек и собак, которые ищут дом, появились в сервисе "Моспитомец" на портале mos.ru. Подборку опубликовали накануне Дня ветеринарного работника. В нее вошли животные из разных городских приютов.

На сайте можно найти подробную информацию о каждом питомце. Чтобы познакомиться с животным лично, нужно нажать кнопку "Записаться" и оставить контакты. Сотрудник приюта свяжется и согласует время визита. Если будет принято решение взять питомца домой, оформят договор ответственного содержания.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
животныегородвидео

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

Что ждет москвичей грядущей зимой?

Зима может быть аномально теплой

Сезон может быть либо бесснежным, либо с малым количеством осадков

Читать
закрыть

Что известно о крушении парома Filo Jet у берегов Кипра?

На борту было почти 270 человек, 8 из которых погибли – одной из них стала гражданка РФ

Читать
закрыть

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика