"Новости дня": москвичи могут выбрать питомца в сервисе "Моспитомец"

Москвичи могут выбрать домашнего питомца в режиме онлайн. Анкеты кошек и собак, которые ищут дом, появились в сервисе "Моспитомец" на портале mos.ru. Подборку опубликовали накануне Дня ветеринарного работника. В нее вошли животные из разных городских приютов.

На сайте можно найти подробную информацию о каждом питомце. Чтобы познакомиться с животным лично, нужно нажать кнопку "Записаться" и оставить контакты. Сотрудник приюта свяжется и согласует время визита. Если будет принято решение взять питомца домой, оформят договор ответственного содержания.

Подробнее – в программе "Новости дня".