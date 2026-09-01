В МИД РФ заявили, что Швеция бездействует на фоне атак БПЛА на посольство

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Максим Денисов

Россия призвала Швецию отреагировать на продолжающиеся атаки дронов на посольство в Стокгольме, однако шведские власти пока не предпринимают необходимых действий. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор первого Европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

По его словам, после каждого подобного инцидента российская сторона направляет в МИД Швеции ноты с требованием установить исполнителей и заказчиков противоправных действий и не допустить повторения атак в будущем. Тем не менее провокации продолжаются, и Москва настаивает на принятии исчерпывающих мер.

Студенников подчеркнул, что компетентные органы Швеции демонстрируют либо неспособность, либо нежелание предотвращать подобные налеты.

Нападение дронов на российское посольство произошло 2 июля. Один из беспилотников сбросил краску, другой – с имитацией самодельного взрывного устройства – упал на территорию дипмиссии. Также атакам неоднократно подвергалось и торговое представительство России в стране.