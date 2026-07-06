Посла Швеции вызовут в МИД России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Посла Швеции Кристину Юханнессон вызовут 6 июля в МИД России. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, Юханнессон напомнят об обязательствах Стокгольма по Венской конвенции в связи с атакой на российское диппредставительство.

"<...> Напомним даже о тех заверениях, которые нам ранее давались по линии Стокгольма... придется это сделать вновь", – сказала Захарова.

Дипломатическое представительство России в Стокгольме снова подверглось нападению с использованием беспилотников 2 июля. Один дрон сбросил контейнер с красной краской, а второй с имитацией самодельного взрывного устройства упал рядом со зданием дипмиссии.

Россия направила в МИД Швеции ноту в связи с произошедшим. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в королевстве Сергей Беляев уточнил, что Москва выражает надежду, если не требование, о том, чтобы российская сторона была проинформирована о результатах расследования.