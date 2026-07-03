Юрист Воропаев: родителям несовершеннолетних питбайкеров грозит до года тюрьмы

Трое несовершеннолетних на питбайке попали в ДТП с автомобилем в Подмосковье, сообщили в МВД. Подобные происшествия с участием подростков, в том числе со смертельным исходом, фиксируют по всей стране. В чем опасность питбайков и как решать проблему, разбиралась Москва 24.





Штраф только на трассе?

Питбайк с тремя подростками врезался в иномарку под Наро-Фоминском 2 июля. По данным регионального МВД, 17-летний водитель мини-мототехники с еще двумя несовершеннолетними выехал на встречку и столкнулся с автомобилем. В итоге всех пассажиров питбайка госпитализировали.



Этот случай не единичный: подобные инциденты происходят по всей стране. К примеру, в Брянске 17-летний водитель питбайка сбил 5-летнего ребенка, который находился на дороге без присмотра взрослых. При этом в момент аварии подросток перевозил пассажира и был без мотошлема.



Кроме того, в Санкт-Петербурге 15-летний водитель питбайка врезался в японскую легковушку. В результате подростка доставили в больницу с тяжелыми травмами, плюс повреждения средней тяжести получил 4-летний ребенок, который ехал в автомобиле. А в подмосковном Домодедове 11-летний мальчик катался на питбайке с 3-летним ребенком. Не справившись с управлением, дети наехали на турник, из-за чего младший скончался на месте.



Автоюрист Лев Воропаев в беседе с Москвой 24 отметил, что питбайки – это спортивный инвентарь, предназначенный для езды по закрытым трассам и мотодромам. В 2016 году Верховный суд РФ четко определил, что на дорогах общего пользования они автоматически становятся транспортным средством, поэтому владелец обязан соблюдать ПДД и нести ответственность за нарушения.



"Для выезда на дорогу водитель должен иметь водительское удостоверение соответствующей категории. Если объем двигателя питбайка превышает 50 кубических сантиметров, для управления нужна категория "A", если меньше – подходит категория "M", – отметил юрист.



Управлять питбайком на дорогах общего пользования имеют право только лица не моложе 16 лет, получившие права, обратил внимание Воропаев.





Лев Воропаев автоюрист Если за руль садится подросток без прав, наступает административная ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если водитель младше 16 лет, к ответственности привлекают родителей по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Штраф может составлять до 2 тысяч рублей.

Кроме того, за передачу управления несовершеннолетнему, заведомо не имеющему прав, владельцам может грозить штраф в 30 тысяч рублей (часть 3 статьи 12.7 КоАП РФ).



При этом не исключен вариант и уголовной ответственности по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни (статья 151.2 УК РФ). Нарушителям грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года, предупредил Воропаев.



"Эта норма напрямую касается родителей, которые покупают детям питбайки, фактически создавая угрозу их безопасности. В последнее время в некоторых регионах эту статью начали применять", – уточнил юрист.

"Не знают элементарных ПДД"

Лев Воропаев отметил, что проблема с питбайками действительно острая, так как они продаются как спортивный инвентарь без ПТС и госномеров. Этот транспорт часто оказывается в руках подростков, которые выезжают на дороги общего пользования и попадают в аварии.



"В качестве системного решения предлагается ввести повышенный утилизационный сбор на ввоз таких транспортных средств в Российскую Федерацию и давать льготы только спортивным школам, которые занимаются обучением на этом виде техники. Это позволит экономически ограничить доступность питбайков для нецелевого использования и одновременно поддержать легальный спорт", – отметил он.

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в разговоре с Москвой 24 пояснил, что по своим техническим характеристикам питбайки нередко приравниваются к мопедам (при объеме двигателя до 50 кубических сантиметров) или мотоциклам (более 50 кубических сантиметров).

"Это создает правовую лакуну: с одной стороны, они не соответствуют требованиям техрегламента Таможенного союза – у них нет фар, поворотников, нормальных тормозов. С другой – они не подпадают под регистрационные действия и не требуют номеров", – рассказал он.

Формально для управления питбайком на дороге нужно водительское удостоверение категории "M", "A1" или "A", получить которое можно с 16 лет. Но на практике подростки игнорируют это правило, а родители покупают детям технику, не задумываясь о последствиях, уточнил Попов.





Дмитрий Попов независимый автоэксперт Большинство подростков, попавших в аварии, не имеют прав и не знают элементарных ПДД. А родители, экономя на безопасности, покупают эти "игрушки" за 25–50 тысяч рублей, надеясь, что "сынок покатается", и не отправляют их в мотосекции, где учат и технике, и правилам.

При этом многие родители ссылаются на детство, когда сами гоняли на мопедах по деревням. Но, по словам эксперта, тогда не было такого количества автомобилей и требований к регистрации подобной техники.



"Мое глубокое убеждение: все, что предполагает движение по проезжей части или наличие мотора, должно требовать хотя бы сдачи экзамена по правилам дорожного движения. Можно сколько угодно кричать: "Почему не даете моему ребенку кататься на мопеде?" Но правила есть правила", – отметил Попов.



По его словам, в автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности, а также сдачу экзаменов на нее.

"Иначе мы сталкиваемся с ситуацией, когда несется такой парень мимо меня на даче со скоростью 35–40 километров в час. Знает ли он, что столкновение с деревом или выезжающим автомобилем по величине погашенной кинетической энергии примерно равносильно падению с третьего этажа на асфальт? Это минимум тяжкие телесные повреждения, а если не повезет – сотрясение и смерть", – обратил внимание эксперт.

Кроме того, неосведомленные граждане часто покупают первый попавшийся мотоциклетный шлем, не ознакомившись с тестами. При этом родители не заботятся о приобретении другой защитной экипировки.

Попов высказал мнение, что детей стоит отправлять в мотосекцию, где тренер научит и технике, и дисциплине. Такой подход может быть здоровым поддержанием подросткового увлечения, заключил эксперт.

