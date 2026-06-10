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10 июня, 10:28

Происшествия

Подросток на питбайке столкнулся с иномаркой в Санкт-Петербурге

Фото: МАХ/"ДТП и ЧП Петербург"

Подросток на питбайке столкнулся с автомобилем Mitsubishi в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

По данным ведомства, ДТП произошло 9 июня на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Героев. В результате 15-летний водитель питбайка и 4-летний пассажир легковушки в тяжелом и среднем состоянии доставлены в больницу.

О состоянии водителя машины информации нет. По факту случившегося началась проверка.

Ранее в Сахалинской области пьяный юноша попытался скрыться от полиции на угнанном авто. При этом молодой человек уже привлекался за управление автомобилем в нетрезвом виде. В этот раз уровень алкоголя составил 0,897 миллиграмма на литр. Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

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