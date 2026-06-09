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09 июня, 07:21

Происшествия

Подросток погиб в ДТП в Новосибирской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

17-летний подросток погиб в результате ДТП в Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария произошла на трассе Р-254 "Иртыш". Лишенный прав 50-летний водитель автомобиля Volkswagen решил совершить обгон в разрешенном месте, однако при выезде на встречную полосу врезался в ВАЗ-2114, за рулем которого находился несовершеннолетний.

Травмы получили водитель Volkswagen и два пассажира ВАЗ. Возбуждено уголовное дело о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном лицом, лишенным права управления транспортными средствами. Ход и расследование дела находятся на контроле у прокуратуры.

Ранее несовершеннолетняя погибла в аварии в муниципальном округе Шатура. Она была пассажиркой автомобиля Changan, который управлял 17-летний юноша без водительских прав. Он не смог справиться с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Машина врезалась в дерево.

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