Мотоциклист погиб в ДТП на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мотоциклист погиб в результате ДТП на Новокуркинском шоссе Москвы. Об этом сообщает канал столичной Госавтоинспекции в MAX.

Авария произошла в районе дома 23, строение 1. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

Ранее легковой автомобиль и мотоцикл врезались на внутренней стороне 88-го километра МКАД. На месте аварии работали оперативные службы, а движение в районе ДТП было затруднено. Спустя время его восстановили.

До этого трехлетний мальчик погиб в ДТП в подмосковном Домодедове. В закрытом коттеджном поселке 11-летний мальчик катал на питбайке младшего ребенка, но не справился с управлением. В результате дети наехали на турник.