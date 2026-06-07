Возбуждено дело после гибели пятилетней девочки в ДТП под Саратовом

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Уголовное дело возбуждено после ДТП в Саратовской области, в котором погибла пятилетняя девочка и пострадали еще трое детей. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Авария произошла на 276-м километре федеральной трассы Сызрань – Саратов – Волгоград. Столкнулись Toyota и "УАЗ Патриот". В результате погибла пятилетняя пассажирка Toyota, ранения получили еще трое детей 2016, 2019 и 2025 годов рождения, а также трое взрослых.

По версии следствия, виновником стал 40-летний водитель "УАЗ Патриот", выехавший на встречную полосу. Дело квалифицировано по части 3 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи осмотрели место происшествия.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области опрокинулся экскурсионный автобус Yutong, в котором находились 33 человека, включая четверых детей. ДТП произошло в районе деревни Сверчково Угличского округа.

Погибших нет, пострадали 12 человек, среди них двое детей. Две женщины в реанимации, ребенок с переломом ключицы доставлен в Ярославль. Предварительно, произошла техническая неисправность автобуса. Возбуждено уголовное дело.