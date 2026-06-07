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07 июня, 19:07

Происшествия

12 человек пострадали при опрокидывании экскурсионного автобуса в Ярославской области

Фото: 76.mchs.gov.ru

Экскурсионный автобус перевернулся в Ярославской области. В результате происшествия пострадали 12 человек, среди них двое детей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в МАХ.

Автобус Yutong перевернулся во второй половине дня в деревне Сверчково. По предварительным данным, в салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых детей. В результате опрокидывания пострадали 12 пассажиров, среди них двое детей, погибших нет.

Всех пострадавших доставили в Угличскую центральную районную больницу. Утечки топлива не зафиксировано, дорога не перекрыта. Причины ДТП устанавливаются, ситуация находится на контроле властей.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, включая одного ребенка. Аварию устроил 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. Водитель и трое пассажиров скончались на месте, еще одна пострадавшая госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть двух и более лиц. Назначен ряд экспертиз.

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