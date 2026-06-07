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07 июня, 20:35

Происшествия

Возбуждено дело после ДТП с туристическим автобусом под Ярославлем

Фото: МАХ/"Прокуратура Ярославской области"

Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварии с экскурсионным автобусом в Ярославской области, в результате которой пострадали 12 человек, включая двоих детей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщили в СК России, дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

ДТП произошло в районе деревни Сверчково Угличского округа 7 июня. Экскурсионный автобус Yutong, в котором находились 33 человека, включая водителя и четверых детей, опрокинулся, погибших нет.

В областной прокуратуре сообщили, что пассажирами автобуса была туристическая группа из Москвы. Накануне туристы прибыли в Углич, а в день происшествия отправились на экскурсию в одну из деревень.

По предварительной информации, на обратном пути у автобуса возникла техническая неисправность, которая могла стать причиной аварии. При этом транспортное средство было 2026 года выпуска.

По факту происшествия прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Угличский межрайонный прокурор Андрей Булгаков выехал на место аварии для координации работы экстренных и правоохранительных служб. Также ведомство взяло на контроль оказание медицинской помощи пострадавшим.

"На данный момент неясно, сколько человек будут госпитализировать, пока врачи осматривают пострадавших. Известно, что две женщины в реанимации, одного ребенка с переломом ключицы транспортируют в Ярославль", – рассказал представитель экстренных служб РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, включая одного ребенка. Аварию устроил 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. Водитель и трое пассажиров скончались на месте, еще одна пострадавшая госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть двух и более лиц. Назначен ряд экспертиз.

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