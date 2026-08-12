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12 августа, 14:11

Происшествия

В РСТ заявили, что на борту горящего парома на Бали не было организованных туристов из РФ

Фото: x.com/windekind_budi

На пароме, который загорелся вблизи острова Бали, не было организованных туристов из России. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

"На данный момент информацию о нахождении организованных туристов из России туроператоры, входящие в состав РСТ, не подтверждают", – сказали в организации.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) добавили, что такие паромы обычно не используются для перевозки туристов и морских экскурсий. Как правило, на таких судах передвигаются местные жители.

По данным агентства Reuters, паром загорелся в водах близ острова Ломбок. Как утверждают официальные лица, на борту судна находились, по предварительным данным, около 130 человек. Позже уточнялось, что это 114 пассажиров и 17 членов экипажа.

Спасательные службы начали эвакуацию людей. Для проведения операции было задействовано более 200 человек персонала. По последним данным властей, 172 человека были эвакуированы, один погиб.

"Мы задействовали несколько лодок для проведения эвакуации и координации действий с другими лодками, находящимися в районе инцидента", – сообщил глава местной спасательной службы Мухаммад Харияди.

Причины возгорания пока не установлены.

Ранее пожар произошел в метро Барселоны, в результате ЧП пострадали 136 человек. Спасатели совместно с полицией эвакуировали пассажиров и оперативно ликвидировали очаг возгорания. Медики оказали помощь всем пострадавшим. Причиной возгорания стали обрушение и пожар облицовки в туннеле.

Новости мира: 144 человека спали во время пожара на пароме недалеко от Бали

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