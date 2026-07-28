Более 130 человек пострадали в метро Барселоны при пожаре

Фото: x.com/moHGSTREtZNO3Qs

Возгорание произошло в метро Барселоны, в результате пострадали 136 человек. Об этом со ссылкой на издание Ara сообщает телеканал "360".

Спасатели совместно с полицией эвакуировали пассажиров и оперативно ликвидировали очаг пожара. Медики оказали помощь всем пострадавшим, 39 из них госпитализировали в состоянии легкой и средней степени тяжести.

Причиной возгорания стали обрушение и пожар облицовки в туннеле. Пассажиры вспомнили, что поезд внезапно остановился и в вагоны начал проникать дым. Люди отравились продуктами горения.

Движение на линии метро временно остановили для ликвидации последствий происшествия.

Ранее британская компания – оператор железных дорог временно прекратила эксплуатацию паровозов после того, как туристический поезд из фильмов о Гарри Поттере спровоцировал лесной пожар. Инцидент произошел 11 июля.

Поезд, который исполнял роль Хогвартс-экспресса, вызвал возгорание. В результате пришлось полностью перекрыть движение на линии. Были отменены 72 поезда и перенесено отправление 158 составов.

