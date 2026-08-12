РЖД в четвертый раз выставили Рижский вокзал на торги

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РЖД в четвертый раз выставили на торги Рижский вокзал в Москве. Об этом говорится в материалах аукциона.

Уточняется, что начальная цена составляет 4 009 265 260 рублей. Сама процедура проходит в форме открытых торгов, то есть подачей ценовых предложений.

Здания, входящие в комплекс вокзала, являются объектами культурного наследия и полностью готовы к эксплуатации. Тем не менее сам Рижский вокзал давно не используется по своему назначению.

Его впервые выставили на торги в марте 2026 года с такой же начальной ценой. В апреле торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. По аналогичным причинам не состоялись второй и третий аукционы.

В РЖД говорили, что такая длительная продажа является стандартной практикой для такого большого актива, подобные решения не принимаются быстро. При этом некоторые покупатели заинтересованы в приобретении вокзала.

