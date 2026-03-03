Рижский вокзал в Москве выставлен на торги с начальной ценой в 4 млрд рублей

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Здание Рижского вокзала в Москве выставлено на торги с начальной ценой в 4 миллиарда рублей, сообщается на сайте РЖД.

Победитель торгов сможет приобрести само здание вокзала 1901 года постройки площадью почти 4 тысячи квадратных метров и нежилое двухэтажное здание 1929 года постройки. Также ему передадут в субаренду земельный участок общей площадью 13,7 тысячи "квадратов".

Здания являются объектами культурного наследия и полностью готовы к эксплуатации, сказано в описании лота. Среди достоинств объекта – его выгодное расположение вблизи станций метро "Рижская" и одноименных остановок МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4, а также остановочного пункта будущей ВСМ.

Кроме того, Рижский вокзал примыкает к Третьему транспортному кольцу (ТТК), находится в 5 километрах от Красной площади и гармонично интегрирован в инфраструктуру столицы. Рядом находится бывший грузовой двор, который планируется застроить жилыми и административными зданиями.

Ранее продажу вокзала поддержало правительство России. Уточнялось, что он давно не используется по назначению. При этом после продажи объект культурного наследия можно будет интегрировать в современную городскую среду в ином статусе, создать привлекательную общественную зону для жителей и гостей столицы.

