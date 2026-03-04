Форма поиска по сайту

04 марта, 08:10

Москвичам напомнили о возможных ограничениях движения в центре 4 марта

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

В центре Москвы 4 марта возможны временные локальные ограничения движения транспорта. Об этом напомнил департамент транспорта столицы.

Водителям рекомендовали заранее учитывать изменения дорожной обстановки и закладывать дополнительное время на дорогу. В ведомстве также посоветовали предварительно строить маршрут с помощью навигатора и быть готовыми к его корректировке по ходу движения.

По возможности автомобилистов призвали перенести поездки в центральную часть города на другой день.

Ранее в Москве перекрыли движение автотранспорта на улице Новозаводской. Ограничения будут действовать до 1 ноября 2027 года. Они связаны с проведением строительных работ и коснутся участка дороги от дома 18а, строения 111, до дома 26, строения 7.

Кроме того, движение автотранспорта на участке дороги Северо-Восточной хорды в районе станции метро "Ботанический сад" будет ограничено в ночное время до 20 апреля 2026 года. Корректировки также связаны с проведением строительных работ.

