07 января, 06:57

Транспорт

Движение транспорта на Новозаводской улице перекрыто до 1 ноября 2027 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Движение автотранспорта на улице Новозаводская перекрыто до 1 ноября 2027 года, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением строительных работ. Они коснутся участка дороги на улице Новозаводская от дома 18а, строения 111 до дома 26, строения 7.

Ранее столичный Дептранс предупредил, что движение автотранспорта на участке дороги Северо-Восточной хорды в районе станции метро "Ботанический сад" будет ограничено в ночное время до 20 апреля 2026 года.

Ограничения будут действовать с 23:00 до 05:00. Они коснутся участка дороги на Московском скоростном диаметре (СВХ). Для движения будет недоступна одна полоса.

