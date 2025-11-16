Движение в районе Нагатинской набережной перекроют на три года с 17 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта на участке в районе Нагатинской набережной перекроют с 17 ноября до 30 декабря 2028 года, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением строительных работ и затронут участок местного проезда в районе дома 40А по Нагатинской набережной.

Водителей просят заранее стоить альтернативные маршруты.

Ранее Дептранс предупредил, что движение транспорта также ограничат на участках Щелковского путепровода и Окружного проезда будет ограничено с 17 ноября до 22 апреля 2026 года. Это связано с проведением ремонтных работ на данном участке дороги. Для машин будет недоступна одна полоса.