Движение транспорта на участке 2-го Донского проезда ограничено до 28 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта в 2-м Донском проезде ограничено до 28 ноября, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

По данным департамента, перекрытия связаны с проведением работ по сносу объектов капитального строительства. Для движения недоступна одна полоса на участке 2-го Донского проезда от корпуса 3 до корпуса 2.

Ранее в столичном Дептрансе предупредили, что движение в районе Причального проезда ограничат с 6 октября по 28 февраля 2026 года. Это связано со строительством инженерных сетей.

Ограничительные меры коснутся участков Причального проезда, улицы 3-я Магистральная и Шелепихинского шоссе. На этих участках дороги будут недоступны для движения одна – две полосы и парковка.