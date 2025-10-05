Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта в районе Причального проезда ограничат с 6 октября по 28 февраля 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Временные ограничения связаны со строительством инженерных сетей. Меры коснутся участков Причального проезда, улицы 3-я Магистральная и Шелепихинского шоссе. На этих участках дороги будут недоступны для движения одна – две полосы и парковка.

Ранее в Дептрансе предупредили, что движение транспорта будет ограничено на ряде участков дороги в районе Воробьевых гор из-за проведения полумарафона "Моя столица". Дорога будет перекрыта до 22:00 5 октября на Университетской площади.

с 9:00 до 16:00 на проспекте Вернадского и Лужнецком метромосту, а также с 9:30 до 13:00 на съезде с Лужнецкого метромоста, на улице Хамовнический Вал, Фрунзенской и Лужнецкой набережных.