Схема движения транспорта изменится на западе Москвы с 15 сентября

Фото: depositphotos/wastesoul

С 15 сентября вводится запрет на разворот напротив дома 9 по улице Барклая для автомобилей, которые едут прямо к улице Сеславинская. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Изменения связаны с тем, что при развороте в сторону улицы Василисы Кожиной происходили ДТП из-за нарушения очередности проезда и перестроения, что провоцировало локальные заторы на перекрестке улиц Барклая – Олеко Дундича – Багратионовского проезда.

В целях повышения безопасности дорожного движения и четкого распределения потоков транспорта столичный Дептранс принял решение о введении данного запрета. В ведомстве отметили, что при этом развернуться можно будет через: улицу Олеко Дундича; улицу Кастанаевская, Проектируемый проезд №4384; путепровод улицы Барклая.

Ранее Дептранс Москвы предупредил об ограничении движения транспорта в районе улицы Дербеневская с 8 сентября по 3 ноября. Ограничения связаны с проведением работ по переустройству инженерных сетей. В районе дома 7/2 по 2-му Кожевническому переулку будет перекрыта одна полоса.