Лавров заявил, что европейские контингенты на Украине станут законной целью ВС РФ

Фото: ТАСС/POOL/Рамиль Ситдиков

Европейские контингенты, которые могут быть направлены на Украину в рамках "коалиции желающих", станут законной целью для российской армии. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

Лавров отметил, что разговоры в Европе про отправку военного контингента на Украину в формате "коалиции желающих" до сих пор продолжаются.

"Амбиции (европейских политиков. – Прим. ред.) буквально застилают глаза: им не только украинцев не жалко, но и свое собственное население, похоже, тоже не жалко", – указал глава МИД РФ.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщал, что страны "коалиции желающих" подготовили планы по размещению войск на Украине в случае прекращения огня. Военным ведомствам стран было поручено разработать планы для обороны в воздухе, на море и на суше, а также для наращивания собственных возможностей Украины.

