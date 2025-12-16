Стармер заявил, что "коалиция желающих" готова разместить войска на Украине

Фото: depositphotos/palinchak

Страны "коалиции желающих" подготовили планы по размещению войск на Украине в случае прекращения огня. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

По его словам, лидеры стран коалиции поручили своим военным ведомствам разработать планы для обороны в воздухе, на море и на суше, а также для наращивания собственных возможностей Украины.

"Так что теперь у нас есть военные планы в каждой из этих областей, которые предполагают, в том числе, развертывание сил на суше", – цитирует Стармера РИА Новости.

Политик добавил, что планирует в ближайшее время направится в Берлин, чтобы принять участие во встрече глав европейских стран и НАТО с украинским президентом Владимиром Зеленским. На встрече будут обсуждаться, в частности, пункты мирного плана США.

Ранее в Берлине завершился второй раунд переговоров между делегациями Украины и США. Он длился около двух часов. Во встрече принимал участие украинский президент. Он назвал переговоры продуктивными, но непростыми.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Евросоюза и США договорились о предоставлении Украине гарантий безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО. По его словам, это "действительно далеко идущее, содержательное соглашение", которого раньше не было.