Зеленский назвал переговоры с США в Берлине непростыми

Фото: ТАСС/POOL/CLEMENS BILAN

Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры с делегацией США в Берлине продуктивными, но непростыми. Глава киевского режима высказался об этом, выступая на бизнес-форуме в Германии.

"У нас всегда такие разговоры, они непростые, скажу вам честно", – приводит слова украинского лидера ТАСС.

Зеленский отметил, что в ходе переговоров обсуждалось "очень много деталей". По его словам, команды "идут по пунктам" и "определяют шаги".

При этом, по данным СМИ, переговоры США и Украины в Берлине продолжаются, но уже без Зеленского.

Первая встреча по урегулированию конфликта на Украине прошла в Берлине вечером 14 декабря. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и президент Украины.

Позже Уиткофф заявил о значительном прогрессе, достигнутом в ходе этой встречи. По его словам, переговоры были посвящены комплексному плану мирного урегулирования конфликта на Украине. Также стороны подняли ряд экономических вопросов.

В понедельник, 15 декабря, состоялся второй раунд переговоров. Он длился около двух часов.