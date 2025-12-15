Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 21:15

Политика

Зеленский назвал переговоры с США в Берлине непростыми

Фото: ТАСС/POOL/CLEMENS BILAN

Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры с делегацией США в Берлине продуктивными, но непростыми. Глава киевского режима высказался об этом, выступая на бизнес-форуме в Германии.

"У нас всегда такие разговоры, они непростые, скажу вам честно", – приводит слова украинского лидера ТАСС.

Зеленский отметил, что в ходе переговоров обсуждалось "очень много деталей". По его словам, команды "идут по пунктам" и "определяют шаги".

При этом, по данным СМИ, переговоры США и Украины в Берлине продолжаются, но уже без Зеленского.

Первая встреча по урегулированию конфликта на Украине прошла в Берлине вечером 14 декабря. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и президент Украины.

Позже Уиткофф заявил о значительном прогрессе, достигнутом в ходе этой встречи. По его словам, переговоры были посвящены комплексному плану мирного урегулирования конфликта на Украине. Также стороны подняли ряд экономических вопросов.

В понедельник, 15 декабря, состоялся второй раунд переговоров. Он длился около двух часов.

Уиткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах с Зеленским в Берлине

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика