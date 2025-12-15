Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах с Украиной в Берлине

Фото: depositphotos/travelwitness

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе, достигнутом в ходе переговоров с украинской делегацией в Берлине. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, переговоры были посвящены комплексному плану мирного урегулирования конфликта, состоящему из 20 пунктов. Также стороны подняли ряд экономических вопросов.

Уиткофф подчеркнул, что встреча продолжалась более пяти часов и была признана продуктивной. Он добавил, что переговорная группа продолжит вести диалог утром в понедельник, 15 декабря.

Ранее СМИ выяснили, что Канцлер ФРГ Фридрих Мерц покинул переговоры в Берлине после их начала. При этом его советник по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер остался в качестве модератора на встрече.

Также в переговорах, помимо Уиткоффа, принимают участие зять президента США Джаред Кушнер и украинский лидер Владимир Зеленский.