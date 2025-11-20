В Киеве раскрыли все 28 пунктов нового мирного плана США

Фото: depositphotos/mariakarabella

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) опубликовал в своих соцсетях все 28 пунктов мирного плана США, в рамках которого планируется урегулировать конфликт на Украине.

В плане подробно описываются вопросы безопасности, территорий, восстановления Украины, гуманитарные вопросы и прочие темы. Ниже представлены все 28 пунктов мирного плана США:



Безопасность и политический статус Украины подтверждение суверенитета Украины;

Киев получает гарантии безопасности от США, но с условиями;

Украина закрепляет в Конституции свою внеблочность и отказ от НАТО, Альянс подтверждает нечленство Украины навсегда;

численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) ограничивается;

Украина остается безъядерным государством.

Территориальные вопросы Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими;

Херсон и Запорожье "замораживаются" на линии боевого соприкосновения;

Часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под контролем РФ де-факто;

обе стороны обязуются не изменять границы силой.

Военные договоренности НАТО будет запрещено размещать свои войска на Украине;

истребители НАТО размещаются в Польше;

начало диалога по безопасности между США–НАТО–РФ, создание американо-российской рабочей группы;

Россия юридически фиксирует "политику ненападения" на Украину и Европу.

Экономические вопросы и восстановление Украины США и Европа выделяют крупный инвестиционный пакет на восстановление Украины;

Киев получает 100 миллиардов долларов замороженных активов РФ на восстановление страны, США получают 50% прибыли;

Европа дополнительно выделяет еще 100 миллиардов долларов;

оставшиеся активы РФ будут направлены на совместные проекты России и США;

формирование Фонда развития Украины, инвестиции в инфраструктуру, ресурсы и технологии.

Россия в мировой системе с Москвы постепенно снимаются санкции;

РФ возвращается в состав G8;

долгосрочное экономическое сотрудничество США и России.

Гуманитарные вопросы обмен "все на всех", в том числе возвращение гражданских и детей;

проведение гуманитарных программ, воссоединение семей;

проведение образовательных программ о толерантности.

Энергетика и спецобъекты Запорожская АЭС (ЗАЭС) запускается под надзором МАГАТЭ, электричество распределяется по принципу "50 на 50" между Украиной и Россией;

США оказывают помощь в восстановлении газовой инфраструктуры Украины.

Внутренние политические процессы в Украине на Украине проводятся президентские выборы через 100 дней после подписания соглашения;

полная амнистия всем участникам военного конфликта.

Контроль за миром мирное соглашение юридически обязательно;

контроль за исполнением соглашение проводит "Совет мира" под руководством президента США Дональда Трампа;

за нарушения соглашения будут вводиться санкции;

после подписания соглашения стороны немедленно прекращают огонь и отводят свои силы к согласованным позициям.



Официального подтверждения этой информации пока не было. Власти США не раскрывали подробности разрабатываемого ими плана.

Ранее Белый дом подтвердил, что госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф работают над новым планом по урегулированию на Украине.

Уиткофф и Рубио встречались с некоторыми украинцами на прошлой неделе, чтобы обсудить этот план. Вашингтон в равной степени общается с обеими сторонами конфликта. Сам Трамп уже одобрил новое мирное соглашение.

По информации СМИ, американский лидер требует от украинского президента Владимира Зеленского немедленно согласиться на представленный мирный план. Тем не менее лидер Украины изо всех сил пытается противостоять давлению Вашингтона.