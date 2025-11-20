Фото: kremlin.ru

Любое время является подходящим для урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Для урегулирования мирными политико-дипломатическими средствами", – уточнил он, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле настоящее время – когда министерство обороны России регулярно сообщает об успехах, а на Украине разгорелся коррупционный скандал и приближается зима – наилучшим временем для урегулирования конфликта.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что завершение украинского кризиса невозможно без учета интересов России. Также он уточнил, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.

Российский посол в Индии Денис Алипов отмечал, что конфликт может завершиться, если Европа и НАТО проявят готовность к диалогу с Россией. По его словам, он может закончиться "уже завтра".