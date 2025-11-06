Уиткофф заявил о непрекращающемся интересе Трампа к украинскому урегулированию

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп неустанно интересуется темой урегулирования конфликта на Украине, благодаря чему в процессе решения вопроса наблюдается "определенный прогресс". Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

По его словам, для завершения кризиса потребуется много технических усилий и согласование "протоколов безопасности" для Киева.

"Нам предстоит проделать большую работу, <...> прежде чем к переговорам приступят руководители", – заявил он на форуме America Business Forum, трансляция которого велась на YouTube-канале мероприятия.

Ранее глава Белого дома выразил уверенность, что кризис на Украине будет остановлен, так как с начала президентского срока ему уже удалось завершить восемь вооруженных конфликтов. Он пообещал сделать украинский девятым в этом списке.

До этого в СМИ появилась информация, что Трамп резко пересмотрел позицию по поддержке Украины. Тон президента США "значительно смягчился". Кроме того, он якобы гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать к прекращению конфликта.