Трамп выразил уверенность, что конфликт на Украине будет остановлен

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что кризис на Украине будет остановлен, так как с начала срока ему уже удалось завершить другие вооруженные конфликты. Об этом он заявил во время завтрака с сенаторами.

"Мы остановили восемь войн, восемь войн, и у нас осталась еще одна", – цитирует его РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что США не хотят участвовать в каких-либо войнах, но если придется, то они с легкостью выиграют их. Он подчеркнул, что Вашингтон будет неполиткорректным во всех вопросах, которые касаются защиты страны.

В октябре этого года американский лидер анонсировал проведение наземных операций Вооруженными силами США против наркокартелей в Латинской Америке. Он уточнил, что планирует пойти с таким предложением в сенат и конгресс.

