23 октября, 23:45

Трамп анонсировал проведение операций против наркокартелей в Латинской Америке

Фото: whitehouse.gov

Вооруженные силы США вскоре могут начать проводить наземные операции против наркокартелей в Латинской Америке, заявил журналистам президент Штатов Дональд Трамп.

"Земля будет следующей. Мы, возможно, пойдем в сенат, в конгресс и расскажем им об этом, но я не могу себе представить, что у них будут какие-то проблемы с этим", – передает его слова ТАСС.

Он также пообещал "убивать тех, кто привозит наркотики в страну". По его словам, для борьбы с запрещенными веществами американское правительство не будет просить конгресс утвердить объявление войны с наркокартелями.

Ранее глава Белого дома сообщил, что на пути в сторону Соединенных Штатов ликвидировали субмарину с наркотиками. По его информации, на борту судна находились четвре наркотеррориста. Двое их них были убиты, еще двое будут депортированы в свои страны для уголовного преследования.

