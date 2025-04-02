CBS News: в Атлантическом океане перехватили подлодку, перевозившую 6,5 т кокаина

Фото: Portugal's judicial police

Португальская полиция перехватила подлодку с 6,5 тонны кокаина в Атлантическом океане. Об этом сообщает RT со ссылкой на CBS News.

Субмарину обнаружили примерно в 900 километрах к югу от Азорских островов, так как она частично оставалась на поверхности из-за особенностей конструкции. На борту были несколько членов экипажа.

По предварительным данным, подлодка доставляла кокаин на Пиренейский полуостров.

Ранее испанская полиция перехватила парусное судно, на борту которого находилось 600 килограммов наркотических веществ. Преступники использовали яхту под польским флагом для транспортировки наркотиков в Испанию.

Операцию провели при сотрудничестве правоохранителей нескольких стран.