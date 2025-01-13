Yle: в парламенте Финляндии обнаружили следы наркотиков

Фото: 123RF/elenanoeva

После рождественской вечеринки в туалетных комнатах парламента Финляндии были найдены следы наркотических веществ. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на собственное расследование.

Как утверждают журналисты, в пробах, которые были взяты в декабре прошлого года в туалетах на пятом этаже здания финского кабмина, содержатся следы кокаина, амфетамина и экстази. Отмечается, что именно на этом этаже прошли рождественские вечеринки, в которых приняли участие представители парламентских фракций, помощники министров и журналисты.

"Результаты можно считать в достаточной степени надежными. Следы совсем небольшие, но они определенно есть", – заявил операционный директор лаборатории, которая проводила анализы проб, Калле Лагерблом.

В свою очередь, генеральный секретарь финского парламента Антти Пелттари отметил, что обнаружение наркотических веществ в здании кабмина является "тревожным событием". Он также подчеркнул, что за год его работы в парламенте "ничто не указывало на употребление наркотиков".

"Теперь хотелось бы узнать побольше о том, что это означает. Как я понимаю, речь идет об очень маленькой концентрации", – заключил Пелттари.

Ранее американский миллиардер Илон Маск обеспокоился будущим США из-за помилования сына действующего лидера страны Джо Байдена Хантера. Президент Штатов заявил, что обвинения политически мотивированны и направлены на то, чтобы оказать давление на Хантера.

Сына Байдена обвиняли в неуплате налогов. Утверждалось, что деньги он тратил на наркотики, эскортниц, дорогие отели и автомобили. Также его обвиняли в незаконном владении оружием. По совокупности обвинений сыну президента США грозило до 25 лет тюрьмы.