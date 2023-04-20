Подозрительные статуэтки обнаружили в пункте выдачи на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал Baza

Подозрительные, но не представляющие угрозы для окружающих статуэтки были обнаружены в одном из пунктов выдачи товаров на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ.

"В полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительных предметов в помещении организации на Стартовой улице. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В ходе работы установлено, что проверяемые предметы никакой опасности не представляют", – рассказали в ведомстве.

Как сообщил информированный источник издания, предметами, по предварительным данным, оказались статуэтки. Они были обнаружены в пункте выдачи логистического оператора СДЭК.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщил, что Константин Исаев, Владислав Шурыгин, Михаил Терещенко, Тимофей Сергейцев и Константин Сивков получили посылки с гипсовыми бюстами маршала Георгия Жукова. Сивков при этом, помня случай с военкором Татарским, обратился в полицию, однако правоохранители взрывчатых веществ в статуэтке не обнаружили.

Позже разославший бюсты Жукова российским политологам и военным экспертам скульптор Никита Барин из Ульяновска заявил, что отправить статуэтки его попросил неизвестный покупатель. Он написал мужчине с фейкового аккаунта в соцсети "ВКонтакте".

2 апреля военкор Владлен Татарский в ходе своего творческого вечера в кафе в Санкт-Петербурге получил статуэтку. Предмет, оказавшись в руках у мужчины, взорвался. Татарский погиб, еще 42 человека получили ранения.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, основным фигурантом которого стала Дарья Трепова, которая принесла начиненную взрывчаткой статуэтку на мероприятие. 4 апреля суд арестовал ее на два месяца.

