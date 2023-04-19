Автор подозрительных статуэток для политологов признался, что не знает заказчика

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Скульптор Никита Барин из Ульяновска, разославший бюсты Жукова российским политологам и военным экспертам, заявил, что отправить статуэтки его попросил неизвестный покупатель. Подробностями он поделился в беседе с "Газетой.ру".

Ранее ряд телеграм-каналов сообщил, что Константин Исаев, Владислав Шурыгин, Михаил Терещенко, Тимофей Сергейцев и Константин Сивков получили посылки с гипсовыми бюстами маршала Георгия Жукова. Сивков при этом, помня случай с военкором Татарским, обратился в полицию, однако правоохранители взрывчатых веществ в статуэтке не обнаружили.

"Я предприниматель, каждый день отправляю товар. Мужчина во "ВКонтакте" написал, отправьте пяти людям. Я даже понятия не имел, кто это. Это был заказ. Я просто отправил, не знал, что будет такая реакция и такие новости", – рассказал Никита Барин.

Скульптор отметил, что заподозрил неладное, еще когда заказчик написал, что статуэтки – это подарки на День волонтера, однако значение этому он не придал, поскольку ему каждый день "какие-то придурки пишут". Кроме того, заказчик писал Барину с ненастоящей страницы.

Он также добавил, что после отправки ему стали звонить из службы доставки. Адресанты не хотели принимать посылки. Кто-то не открывал дверь, а один, по его словам, и вовсе кричал, что будет разговаривать с курьером только на украинском языке.

Между тем один из получателей посылки – зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков – предположил, что готовится серия терактов против патриотов РФ. Об этом сообщает телеканал "360".

"Я обратился в полицию, потому что ничего не заказывал. Отправитель известен, но он технический исполнитель, заказчик – неизвестен, сейчас ведется следствие. Помимо меня, еще четверым людям прислали такую посылку. <...> Эти люди подверглись такому "предупреждению", я бы так сказал", – уточнил он.

По его словам, случившееся является актом устрашение и частью подготовки терактов подобных тем, в результате которых погибли военкор Владлен Татарский и журналистка Дарья Дугина.

2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге произошел теракт. В результате него погиб военный корреспондент Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, основным фигурантом которого стала Дарья Трепова, которая принесла в кафе начиненную взрывчаткой статуэтку. 4 апреля суд арестовал ее на два месяца.

