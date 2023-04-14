Юрист рассказал, что соучастника убийства Татарского могут задержать за границей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подозреваемого в убийстве военкора Владлена Татарского Юрия Денисова могут задержать за границей и экстрадировать. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на юриста Илью Ремесло.

Он отметил, что Интерпол не будет сотрудничать с РФ по политическим делам, но часть стран все еще продолжает содействовать России.

"Здесь речь идет уже об акции терроризма, и если данное лицо будет задержано в одной из стран, то легальная процедура, естественно, будет запущена. Но проблема в том, что Денисов вряд ли будет выезжать в те страны, из которых его могут экстрадировать", – сказал юрист.

Он предположил, что Денисову могут сделать новые документы, а если он действительно работал с главным управлением разведки Минобороны Украины, то процедура получения новых документов не составит никакого труда.

"Ловить его нужно было раньше, пока он находился на территории России", – заключил Ремесло.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на дядю Денисова, мужчина ничего о себе не рассказывал и вел скрытный образ жизни.

Он добавил, что летом Денисов приехал во Владимир и попросил своего отца сделать ему временную регистрацию.

"Вроде бы ребенок у него был какой-то... Он как-то приехал, я его спрашиваю: "Женатый?" Так от него ничего не дождешься... Какой-то он такой неестественный", – сказал родственник.

Он объяснил, что его брат увез Денисова в Мариуполь еще в детстве, где оставил с матерью, а сам вернулся. Когда женщина умерла, воспитанием Денисова занялась бабушка.

Родственник добавил, что Денисов приезжал во Владимир уже во взрослом возрасте. Он заметил, что на теле мужчины есть татуировки.

"Мне б посмотреть бы, что за наколки у него были... Но не знаю, не буду утверждать, как там чего. Он мне не рассказывал", – сказал он.

2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге "Стрит-бар" произошел теракт. В результате него погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный как Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, а в рамках его расследования была задержана Дарья Трепова. Она подарила Татарскому статуэтку со взрывным устройством.

Ранее сообщалось, что убийство Татарского совместно с Треповой готовил гражданин Украины Денисов. С помощью сервиса экспресс-доставки он якобы передал девушке взрывное устройство.



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