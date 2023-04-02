Один человек погиб при взрыве в кафе в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Взрыв произошел в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что взрыв произошел по адресу Университетская набережная, дом 25.

"В результате один человек погиб, еще шесть пострадали", – заявили в экстренных службах.

По данным телеграм-каналов, взрыв прогремел в заведении, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Предварительно, взрывное устройство сработало возле сцены.

Ранее ФСБ пресекла попытку покушения на главу группы компаний "Царьград" Константина Малофеева. Ведомство опубликовало кадры закладки взрывного устройства под его автомобиль. Взорвать транспортное средство предпринимателя планировали спецслужбы Украины.

Позднее Малофеев сообщил, что о попытке покушения узнал от охраны. Он высказал надежду на раскрытие и арест убийц журналистки Дарьи Дугиной и подчеркнул, что ничто не сможет повлиять на его горячую и искреннюю патриотическую позицию.

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