Глава группы компаний "Царьград" Малофеев прокомментировал совершенное на него покушение

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Глава группы компаний "Царьград" Константин Малофеев прокомментировал ранее совершенное на него покушение в своем телеграм-канале.

"В ответ на многочисленные обеспокоенные звонки друзей и знакомых сообщаю: слава богу, со мной все в порядке", – сообщил он.

Вместе с тем Малофеев высказал надежду на раскрытие и арест убийц журналистки Дарьи Дугиной и подчеркнул, что ничто не сможет повлиять на его горячую и искреннюю патриотическую позицию.

В свою очередь, глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, комментируя попытку нападения на Малофеева, сообщил, что подобным образом российским журналистам "пытаются закрыть рот".

"Они пытаются закрыть рот ярким представителям российских СМИ. Для них даже объявление о победной попытке – уже это своеобразный хайп, чтобы внести дестабилизацию в российское общество", – приводит его слова РИА Новости.

Соловьев поблагодарил спецслужбы за оперативное вмешательство в произошедшее и раскрытие попытки преступления. При этом коллегам он рекомендовал быть более внимательными на фоне готовящихся провокаций.

Как было установлено ФСБ, инициатором попытки покушения на Малофеева является проживающий на Украине и действующий под контролем СБУ основатель организации "Русский добровольческий корпус" Денис Капустин. Мужчина имеет российское гражданство.

Покушение на главу группы компаний "Царьград" планировали совершить путем взрыва устройства, прикрепленного под его автомобиль. Практически аналогичным образом погибла Дугина.



Видео: ЦОС ФСБ России

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