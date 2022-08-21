Иномарка взорвалась на Можайском шоссе в Подмосковье – СМИ

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Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался в районе поселка Большие Вяземы на Можайском шоссе в Московской области. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

"Женщина-водитель, которая находилась в машине, погибла", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают оперативные службы. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Как сообщают некоторые СМИ, за рулем автомобиля, который взорвался, могла находиться дочь известного общественного деятеля Александра Дугина Дарья.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате взрыва выстрела к противотанковому гранатомету в багажнике автомобиля Kia Sportage, припаркованного у жилого дома в подмосковных Мытищах.