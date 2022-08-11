Такси загорелось у станции метро "Водный стадион" в Москве

Видео: Москва 24

Возле станции метро "Водный стадион" в Москве загорелась машина такси. Кадры прислали очевидцы.

На данный момент возгорание потушили. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что на 22-м километре внутренней стороны МКАД (после пересечения с Бесединским шоссе) загорелся бензовоз. В Дептрансе уточняли, что на месте происшествия работали оперативные службы города.

В свою очередь, в пресс-службе городского главка МЧС РФ сообщили, что в результате ДТП произошло разлитие топлива. Оно загорелось на площади 150 квадратных метров.

До этого стало известно, что на 24-м километре МКАД произошло возгорание автомобиля. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. В Дептрансе просили водителей объезжать данный участок МКАД.