Автомобиль Tesla загорелся на юго-востоке Москвы – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Возгорание автомобиля Tesla произошло на парковке торгово-развлекательного комплекса в Нижегородском районе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На парковке торгово-развлекательного комплекса по адресу Михайловский проезд, дом 1, строение 1, загорелся автомобиль Tesla. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра", – отметил собеседник.

В настоящее время выясняются детали произошедшего, пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что человек пострадал в ДТП с такси и машиной Tesla в Огородном проезде.