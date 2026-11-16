Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, рейсы обслуживались по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили, что возможны изменения в расписании.

Кроме того, к обычному режиму обслуживания рейсов вернулся аэропорт Внуково. Прием и выпуск воздушных судов возобновили.

Меры безопасности в обеих авиагаванях вводили на фоне атаки беспилотников на Москву. Сергей Собянин сообщил, что в период с 17:00 15 ноября по 08:00 16 ноября около 600 дронов были выпущены в сторону Московского региона.